Putinin armeijan eteneminen Ukrainassa hyytyi – taustalla voi olla synkkä syy

Venäjän menestys Ukrainan rintamalla on tasaisesti hidastunut viime marraskuusta lähtien, sanoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Analyysissään ISW viittaa Britannian puolustusministeriön raporttiin, jonka mukaan Venäjän eteneminen on hidastunut joka kuukausi marraskuun jälkeen. Venäjän joukkojen eteneminen Ukrainassa silti jatkuu yhä.

ISW kertoo tehneensä omia arvioita Venäjän etenemisestä tunnistamalla kuva-aineiston kuvauspaikkoja, ja sen tulokset ovat samansuuntaiset Britannian puolustusministeriön havaintojen kanssa.

Vajaat puoli vuotta sitten marraskuussa Venäjän joukot valtasivat arvioiden mukaan vielä noin 600–750 neliökilometriä Ukrainan maaperää. Tammikuussa arviot liikkuivat 330–430 neliökilometrissä, ja maaliskuussa noin 150–200 neliökilometriä.

Hidastumisen taustalla kerrotaan olevan Ukrainan joukkojen toteuttamat vastahyökkäykset.

Toinen yhdysvaltalainen ajatushautomo, Atlantic Council, kuitenkin epäilee, että etenemisen hidastumiselle on synkempi syy: Venäjän joukot saattavat järjestäytyä uudelleen lujempaa hyökkäystä varten.

Ukrainalaisasiantuntijat ovat varoittaneet uuden suurhyökkäyksen mahdollisuudesta. Sen pelätään voivan käynnistyä jo viikkojen sisällä ja kestävän tämän vuoden loppuun asti.

