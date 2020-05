Venäjällä jo kolmanneksi eniten koronatartuntoja maailmassa – viranomaiset huolissaan piittaamattomuudesta: Moni esiintyy sankarina ja yllyttää muita massakokoontumisiin

Vahvistettuja tartuntoja on ollut jo monena päivänä peräkkäin yli 10 000, mutta tänään saavutettiin uusi vuorokautinen huippu, nimittäin 11 656 uutta tartuntaa. Koronavirukseen kuolleita on virallisten tietojen mukaan 2 009.

Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä on ohittanut Ison-Britannian sekä Italian ja maassa on nyt kolmanneksi eniten tartuntoja maailmassa heti Yhdysvaltain ja Espanjan jälkeen. Venäjällä on tällä hetkellä 221 344 vahvistettua koronatartuntaa, joista suuri osa Moskovan alueella. Toista sijaa pitävässä Espanjassa tartuntojen määrä on 224 390. Ylivoimaisesti eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa, lähes 1,4 miljoonaa.