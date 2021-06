Moskovassa uudet pelisäännöt: Ravintolaan ei asiaa ilman koronatodistusta ja rokottamattomat etätöihin

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on sanonut aiemmin kesäkuussa, että kaupungin uusista koronatartunnoista 90 prosenttia on deltamuunnosta. Muunnos havaittiin alun perin Intiassa.

Alueilla määrätty pakkorokotuksia

Koronarokotukset ovat edenneet Venäjällä hitaasti, ja monet suhtautuvat rokotteisiin skeptisesti. Tilastosivusto Our World in Datan mukaan ainakin yhden rokoteannoksen on saanut Venäjällä noin 21 miljoonaa ihmistä, mikä on alle 15 prosenttia väestöstä.