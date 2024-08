Venäjällä 121 000 ihmistä evakuoitu Ukrainan hyökkäyksen tieltä

Smirnov kertoi hyökkäyksen kohteeksi joutuneiden alueiden kuvernöörien virtuaalikokouksessa presidentti Vladimir Putinille , että arviolta 59 000 ihmisen on vielä lähdettävä alueelta. Kokous näytettiin Venäjän valtiollisessa televisiossa.

Smirnovin mukaan Ukrainan hyökkäyksessä on tähän mennessä kuollut 12 siviiliä ja haavoittunut yli 120.

– 28 asutusaluetta on vihollisen hallinnassa, Smirnov sanoi. Kuvernöörin mukaan Ukrainan joukot ovat edenneet 12 kilometrin päähän rajasta ja rintamalinjan pituus on 40 kilometriä.

Ukrainan mukaan niiden joukkojen hallussa on noin tuhat neliökilometriä Venäjän aluetta, ja hyökkäys jatkuu, kertoi Ukrainan armeijan komentaja Oleksandr Syrskyi sosiaalisessa mediassa maanantaina.

Putin: Ukraina yrittää kylvää epäsopua

Putinin mukaan Ukrainan tarkoituksena on kylvää epäsopua Venäjän yhteiskuntaan. Presidentti katsoi yrityksen kuitenkin epäonnistuneen, koska venäläiset ovat yhteisvoimin tukeneet kaikkia tukalaan tilanteeseen joutuneita.

– Luonnollisesti puolustusministeriön tärkein tehtävä on siirtää vihollinen alueiltamme. Nyt on täysin selvää, miksi Kiovan hallinto on torjunut ehdotuksemme palata rauhanomaiseen ratkaisun suunnitelmaan, Putin sanoi.