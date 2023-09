Venäjä yrittää suojella Putinin pommikoneita autonrenkailla: "Näyttää hassulta"

Maxarin satelliittikuvien perusteella autonrenkaita on aseteltu Venäjän strategisten pommikoneiden siipien ja rungon päälle ainakin Engelin lentotukikohdassa, joka sijaitsee Saratovin alueella Lounais-Venäjällä.

Ukrainalle droneja toimittaneen One Way Aerospacen perustajan Francisco Serra-Martinsin mukaan on mahdollista, että renkaat vähentävät sotakoneiden lämpöjälkeä.