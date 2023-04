Venäjä YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajaksi – Suomen YK-lähettiläs: "Jännitteet ovat kasvaneet, mutta neuvosto ei ole toimintakyvytön"

– Venäjä on toiminut tällä tavalla jo pitkin matkaa turvallisuusneuvostossa. Se ei koske pelkästään kuukauden mittaista puheenjohtajuutta. Se on tehnyt erilaisia Ukrainaan liittyviä istuntopyyntöjä ja saanut aikaan käsittelyjä turvallisuusneuvostossa omista lähtökohdistaan, kertoo Suomen YK-suurlähettiläs Elina Kalkku.

– On selvää, että turvallisuusneuvoston uskottavuuteen on aika raskaasti vaikuttanut se, että yksi pysyvä jäsen on ryhtynyt valloittamaan ja liittämään naapurimaan alueita itseensä. Tämä on keskeinen ongelma, Kalkku tähdentää.