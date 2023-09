Presidentti Niinistön mukaan YK:n turvallisuusneuvosto ei enää edusta maailmaa, kun katsoo karttaa: "Aika hampaaton silloin, jos..."

Presidentti Sauli Niinistön mukaan huoli YK:sta instituutiona on näkynyt YK:n korkean tason viikolla New Yorkissa. Niinistö totesi suomalaismedialle yleiskokouksessa pitämänsä puheenvuoron jälkeen, että itsekriittisyys on kasvussa YK:ssa.