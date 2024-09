YK-maat kokoontuvat huippukokoukseen – Stubbin ehdotus tuskin realismia

Taustasyynä on kireä kansainvälinen ilmapiiri, jota ovat heikentäneet etenkin suurvaltakamppailu ja viime vuosien konfliktit. Ulkopoliittisen instituutin vt. apulaisjohtaja Katja Creutz sanoo, että kokous oli käytännössä pakko järjestää nyt, jotta tilanne ei menisi vielä huonompaan suuntaan.

– Jos valtioiden välinen eripura ei ole huonommalla tasolla tämän tapahtuman jälkeen, se on aina hyvä asia. Vaikka ei päästäisi ylöspäin, pysäytetään ehkä se sellainen negatiivinen kierre, Creutz sanoo STT:lle.

Creutzin mukaan pienet valtiot ovat osoittaneet suurvaltoja suurempaa innostusta huippukokousta kohtaan. Positiivista on hänen mielestään silti se, että Yhdysvaltain ja Kiinan kaltaiset suurvallat ovat olleet mukana valmistelemassa kokousta eivätkä ole aktiivisesti pyrkineet estämään sen työtä.

Askelmerkit tulevaisuuteen

Tulevaisuushuippukokouksen ajatuksena on tuoda YK:n jäsenvaltiot yhteen puhumaan yhä monimutkaisemmista haasteista, joiden kanssa maailma painii. Asialista on pullollaan isoja aiheita, mutta juhlavasta nimestä huolimatta koko tulevaisuutta ei ole tarkoitus päättää kerralla, Creutz sanoo.

Kokouksen on tarkoitus hyväksyä loppuasiakirja eli Pact for the Future -tulevaisuussopimus, joka ei ole oikeudellisesti sitova.