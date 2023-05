Presidentti Niinistö edustaa Suomea, kun harvinaisessa huippukokouksessa pystytetään sotavahinkorekisteriä

Syy harvinaisen huippukokouksen pitämiseen löytyy Ukrainan sodasta, joka on muuttanut Euroopan turvallisuusympäristöä perin pohjin. Vaikka Euroopan neuvosto ei ole turvallisuusorganisaatio vaan ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon keskittynyt järjestö, vaikuttaa muuttunut tilanne myös sen käsittelemiin asioihin.

Kokouksen virallisena tavoitteena on vahvistaa neuvoston toimintaa ihmisoikeuksiin ja demokratiaan kohdistuvien uusien uhkien valossa sekä edistää tukea Ukrainalle

Sotavahinkorekisteri pystyyn

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa on kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd.). Hänen mukaansa yleiskokous on ollut huippukokouksen järjestämisen ajurina, mutta huippukokousta ei haluta järjestää vain järjestämisen vuoksi.

Kun valtionpäämiehiä kootaan samaan paikkaan, pitää kokouksen julkilausumaan saada jotakin konkreettista. Huippukokouksen päähuomio on vahvasti Ukrainan sodassa, ja konkreettisena lopputulemana pitäisi olla sotavahinkorekisterin perustaminen.

Rekisteriin kerätään sodan aiheuttamia sekä materiaalisia että inhimillisiä vahinkoja, ja sen on tarkoitus toimia pohjana vahinkojen korvaamiselle ja oikeudellisille seuraamuksille.

– Tämä julistus, joka tässä on tarkoitus tehdä, on ainutlaatuinen maailmassa, Kiljunen sanoo.

– Se on myös ennakkopäätös ja ennakkovaroitus siitä, millä tavalla Euroopassa jatkossa suhtaudutaan vastaavantyyppisiin aggressioihin.

Suomi on ollut Kiljusen mukaan yksi vahinkorekisteriä ajaneista maista ja on siihen vahvasti sitoutunut.

– Sen takia tasavallan presidentin läsnäolo tuolla huippukokouksessa on tärkeä, näkyy se Suomen tahtotila tässä.

Etyjin vaikeudet kasvattaneet neuvoston roolia

Euroopan neuvoston rooli on muuttunut hieman sodan alkamisen jälkeen. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on Kiljusen mukaan käytännössä halvaantunut, koska Venäjä on siellä jäsenenä ja pystyy sabotoimaan päätöksentekoa.