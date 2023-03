Venäjä YK:n turvallisuusneuvoston johtoon ensi kuussa – Ukrainan ulkoministeri: "Huono vitsi"

Venäjä on toistuvasti syyttänyt länsimaita siitä, että länsimaat ovat hyljeksineet sitä yhteisrintamassa Ukrainan sodan alkamisesta lähtien. Ukraina puolestaan on vaatinut, että Venäjä erotetaan turvaneuvostosta.

Ukrainan ulkoministeri: "Huono vitsi"

– Venäjän 1. huhtikuuta alkava turvallisuusneuvoston puheenjohtajuus on huono vitsi. Venäjä on kaapannut paikkansa, se käy koloniaalista sotaa, sen johtaja on sotarikollinen, jonka ICC on etsintäkuuluttanut lasten kaappauksista. Maailma ei voi olla turvassa, kun Venäjä on turvallisuusneuvostossa, Kuleba kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.