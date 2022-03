Venäjä voisi turvautua Ukrainassa ensimmäisen maailmansodan taistelukaasuun – "Todentamiselle ei ole suoria menetelmiä"

Kemiallisten aseiden käyttö on laajasti kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n jäsenenä on 193 maata, myös esimerkiksi Venäjä. Järjestö valvoo kemiallisten aseiden kieltosopimuksen noudattamista.

Väite nojaa muun muassa maiden tiedustelutietoihin ja esimerkiksi Kremlin väitteisiin siitä, että Yhdysvalloilla ja Ukrainalla olisi puolestaan kemiallisin ja biologisiin aseisiin liittyvää toimintaa Ukrainassa. Tämän on epäilty olevan osa narratiivia, jolla Venäjä voisi mahdollistaa kemiallisen aseen käytön Ukrainassa.

Maanpuolustuskorkeakoulun professori Janne Mäkitalo puolestaan arvioi Ylelle aiemmin , että todennäköisesti puheissa on kyse informaatiovaikuttamisesta ja todellisuudessa kemiallisten aseiden käytölle kynnys on korkea.

Onko Venäjällä kemiallisia aseita?

Virallisen totuuden mukaan kieltosopimuksen allekirjoittanut Venäjä on ilmoittanut tuhonneensa kaikki kemialliset aseet. Silti esimerkiksi oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi myrkytettiin Novitshok-hermomyrkyllä kaksi vuotta sitten. Novitshok kehitettiin aikoinaan Neuvostoliitossa.

– Venäjä on kertonut tuhonneensa kaikki kemialliset aseet, joista se on ilmoittanut. Nämä pari myrkytystapausta ovat tuoneet esille sen, että heillä mahdollisesti olisi uusia kemiallisia aseita, Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifinin johtaja, professori Paula Vanninen pohtii MTV Uutiset Livessä.

Hän toteaa, että Venäjä on itse halunnut kieltosopimuksen piiriin ja esimerkiksi Neuvostoliitossa kehitetty hermomyrkky novitshok ja esimerkiksi karbamaatit ovat Venäjälläkin kiellettyjä aineita.

– Toisaalta Venäjä on tukenut al-Assadin hallintoa, vaikka selkeästi on todistettu, että al-Assadin hallinto on käyttänyt sariinia, Vanninen sanoo.