Media: Nämä kuusi amatöörivirhettä paljastivat Navalnyin myrkyttäjät

Virhe numero 1: Henkilökohtaisten puhelinten käyttö työtehtävissä

Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä, jota on lähinnä valtioiden ja terroristiryhmien hallussa. Katse piti siis suunnata ihmisiin, jotka ovat tekemisissä kemiallisten aseiden kanssa. Bellingcatin Navalnyin tutkintaa johtanut toimittaja Christo Grozev kertoi Meduzalle, että koko oppositiojohtajan tapaukseen liittyvä tutkimus aloitettiin kemiallisten aseiden tutkijoiden välisten puhelinkeskustelujen analysoinnilla.

Virhe numero 2: Tekstiviestien lähettäminen ja puhelinsoitot

Saatuaan puhelinnumerot toimittajat pystyivät analysoimaan puheluiden metatiedot, jotka Bellingcatin mukaan olivat yksi tutkimuksen päälähteistä. Sana "metadata" tarkoittaa, että keskustelujen sisältö ei ole tutkijoiden tiedossa, mutta sen sijaan tiedossa on, mihin puhelinnumeroihin on soitettu, mihin aikaan, ja joissakin tapauksissa myös, missä soittaja on ollut soittohetkellä.