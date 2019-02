Tutkittiinko Skripalien murhanyritykseen yhdistettyä myrkytystapausta Suomessa? Helsingin yliopistolla vaitonainen linja: "Kaikki työ on luottamuksellista"

Miksei ainetta tunnistettu?

– Se riippuu myös siitä, mikä ongelma on ja miten kysymys esitetään eli mitä etsitään. Maailmassa on valtava määrä aineita ja yhdisteet voivat myös hajota, Vanninen muistuttaa.

– Jos jotakin ainetta on paljon, sitä on helpompi analysoida. Mutta jos sitä on hyvin vähän biologisessa materiaalissa, on analysoitava ainekohtaisesti eli näytteestä haetaan tiettyjä aineita. Laitteet viritetään niin, että voidaan hakea jotain tiettyä yhdistettä tai yhdisteryhmiä.