Väitetty isku Kremliin on vaikea pala selittää venäläisille – yksi skenaario olisi erityisen nöyryyttävä Putinille

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että Ukraina tai Venäjän-vastainen toimija olisi teon takana. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.

– Kreml on linnoitus. Nyt sen joutuminen ilmahyökkäyksen kohteeksi on jotain, jota venäläisten vallanpitäjien on vaikea selittää, sanoo Johns Hopkins -yliopiston tutkija Alexander Vindman.