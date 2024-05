Venäjä-tuntija: Kremlin meriraja-aikeissa on kaksi vaihtoehtoa ja toinen niistä on selvästi pahempi

Venäjä on aikeissa muuttaa yksipuolisesti Suomen ja Liettuan vastaisia merirajojaan Itämerellä, kertoo muun muassa Moscow Times .

Kangaspuron mukaan vaihtoehtoja on kaksi. Kangaspuro korostaa, että hänen näkemyksensä ovat tässä vaiheessa vielä vahvasti spekulaatiota, koska Venäjän meriraja-aikeen todellinen luonne ei ole vielä selvillä.

– Sivistynyt ja vähemmän dramaattinen arvio on se, että kyse saattaisi olla teknisluontoisesta asiasta, kuten asiaa on julkisuudessa perusteltu. Jos se koskee sisäistä merirajaa, asia ei ole kauhean dramaattinen, Kangaspuro katsoo.

– Sotaa käyvän Venäjän luoma kehys on luonut tilanteen, jossa nämä herättävät aina aiheellista huolta. Näin epäselvillä ja tarkentamattomilla tiedoilla Venäjä aiheuttaa huolta, hän jatkaa.

Toinen vaihtoehto on huolestuttavampi.

– Jos kyse on siitä, että Venäjä aikoo yksipuolisella valmistelulla muuttaa Suomen ja Venäjän välistä merirajaa, niin sitähän Venäjä ei yksipuolisella päätöksellä voi tehdä kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Se on tietysti vakavampi asia, Kangaspuro muistuttaa.

– Lähtökohta on tietysti se, että jos he tällaista valmistelevat, he neuvottelisivat Suomen kanssa. Neuvottelupöydässä tarkasteltaisiin, onko tällaiseen minkäänlaista aihetta, hän jatkaa.