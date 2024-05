Lindberg MTV:lle: Venäjä pyrkii luomaan epäselvän tilanteen Itämerelle – merirajan siirto olisi vakava asia

Kyiv Independentin ja Moscow Timesin mukaan Venäjä on aikeissa muuttaa yksipuolisesti Suomen ja Liettuan vastaisia merirajojaan Itämerellä .

Medioiden mukaan aikomuksesta on julkaistu luonnosasiakirja Venäjän hallinnon sivulla.

– Tässä pyritään luomaan selkeään asiaan epäselvä tilanne, ja tässä ollaan ainakin ajatuksellisesti hetken aikaa harmaalla vyöhykkeellä ennen kuin saadaan selville, miten tosissaan Venäjä on tämän aluevesirajan muutoksen suhteen. Sinänsä on tietysti vakava asia, jos he aikovat yksipuolisesti merirajaa muuttaa.