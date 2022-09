Norjan hiihtoväki järkyttyi venäläisten läsnäolosta – "Kaaos"

Maastohiihtopomo Espen Bjervigin mukaan paikalle jo ehtineitä maastohiihdon edustajia on pyydetty palaamaan kotiin. Norjalaiset pyrkivät välttelemään kokouksia, jossa on venäläis- tai valkovenäläisedustus.

– Ei. Se on mielestämme tärkeä mahdollisuus vaikuttaa kokouksessa käsiteltäviin kysymyksiin, Strömberg sanoi Expressenille.

Strömberg on kuitenkin sitä mieltä, että venäläisten ja valkovenäläisten ei tulisi olla paikalla Zürichissä.

– Se on outoa, että he saavat olla mukana tällä tavalla. Olemme aiemmin todenneet selvästi, että se on mielestämme väärin, Strömberg totesi.