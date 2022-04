Venäjä sanoo varoittaneensa Suomea ja Ruotsia Natoon liittymisestä – ulkoministeri Haavisto: Uutta varoitusta ei ole tullut

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi uutistoimisto Tassin mukaan Rossija 24 -tv-kanavalla tänään, että Venäjä on varoittanut maita sekä julkisesti että kahdenvälisiä kanavia pitkin.

– Tämä Venäjän kanta, että Naton ei pitäisi laajeta, on ollut kanta, joka on toistunut eri yhteyksissä, missä on puhuttu Euroopan turvallisuudesta ja turvallisuuspolitiikasta. Tässä ei ole tavallaan mitään uutta, Haavisto sanoi STT:lle eduskunnassa.