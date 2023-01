Venäjä rikkoi valtiosopimusta ja poisti suomalaisen sotamuistomerkin – tältä näytti Koiviston sankarihauta

Viime viikolla Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili Pietarissa ja kiitteli samalla venäläisen tuomioistuimen päätöstä viime syksyltä. Päätösten mukaan Leningradin piiritys oli kansanmurha ja muun muassa Suomen armeija on syyllistynyt siihen.

Putinin lausunnon jälkeen sosiaalisessa mediassa alettiin puhua siitä, että minkä takia ”suomalaisten natsisotilaiden” hautamuistomerkki on yhä pystyssä. Keskustelun jälkeen muistomerkki poistettiin.

– Näin kuvia, jossa kaikki nuo muistomerkin osat oli sieltä poistettu ja kuoppia oli maassa, mistä ne oli nostettu ylös. No se on täysin puhdistettu, sanoo Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Sotavainajien muiston vaalimisen yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen.

Suomen ja Venäjän välillä on olemassa valtiosopimus, joka velvoittaa osapuolia vaalimaan ja hoitamaan toistensa alueella olevia toisen maailmansodan hautoja. Koiviston sankarihauta on yksi noin viidestäkymmenestä luovutetun Karjalan alueella olevasta suomalaisesta sankarihautausmaasta.

Kaatuneiden sotilaiden etsintä jatkuu edelleen

Venäjän puolelta löytyy kaatuneita suomalaissotilaita edelleen ja yksi yhdistyksen tehtävä on tuoda heidän jäänteensä Suomeen. Toiminta on ollut tauolla pandemian ja Ukrainan sodan vuoksi, mutta yksittäisten ihmisten kanssa yhteydenpito sähköpostitse on jatkunut.