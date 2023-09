Suomalaisten sotilaiden muistomerkki kadonnut Karjalassa

Toisessa maailmansodassa kaatuneiden suomalaissotilaiden muistomerkki on kadonnut jalustaltaan kirkon läheltä. Sen puuttumisen huomasivat paikalliset asukkaat, ja katoamisesta uutisoi Fontanka.

Paikallisilla viranomaisilla ei ole heidän sanojensa mukaan aavistustakaan, minne se on kadonnut.

Taide-esine on suorakaiteen muotoinen kappale, johon on kirjoitettu vainajien nimet. Se on tehty suomalaisen arkkitehdin Otso Lindforsin suunnitelman mukaan Pro Kexholm -yhdistyksen aloitteesta. Sen rahoitti Suomen kulttuuri- ja opetusministeriö.