Venäjä palkkaa nyt naisia sotimaan Ukrainaan

Venäjän tukema palkkasotilasyhtiö PMC Redut on aloittanut erityisesti naisille suunnatun mainoskampanjan, jonka tarkoituksena on palkata heitä taistelutehtäviin Ukrainan sotaan.

Redut on todennäköisesti Venäjän tiedustelupalvelun sponsoroima palkkasotilasryhmä. Kuvio on samanlainen kuin Wagner-palkkasotilasyhtiön kohdalla, vaikka sitä usein kuvailtiinkin varsin itsenäiseksi toimijaksi. Todellisuudessa Wagnerin rahoituksesta ja aseistuksesta vastasi vähintään merkittäviltä osin suoraan Venäjän valtio.

Neuvostoliiton armeijassa paljon naisia

Venäjän liikekannellepanon virallisesta loppumisesta huolimatta on arvioitu, että sitä on jatkettu epävirallisesti. Lisäksi Venäjä on eri kanavia hyödyntäen rekrytoinut taistelijoita esimerkiksi vankiloista.

Venäjän on arvioitu käynnistävän ennemmin tai myöhemmin uuden liikekannellepanon, mutta Kreml on kiistänyt aikeet. Viime syksyn liikekannallepanon seurauksena lukuisat venäläiset jättivät maan tai muutoin pakoilivat sotaan joutumista.

Usko Venäjän uuteen liikekannallepanoon on perustunut pitkälti siihen, että maan reservien on toistuvasti arvioitu olevan loppumassa. Kesän ja syksyn aikana Venäjä on kuitenkin pystynyt aloittamaan omia hyökkäysoperaatioitaan samaan aikaan, kun se on varsin menestyksekkäästi torjunut Ukrainan läpimurtoyrityksiä Etelä-Ukrainassa.