Venäjä ottaa kovat keinot käyttöön: uhkaa karkottaa maasta kaikki ulkomaalaiset koronaviruspotilaat

Venäjä jatkaa myös maansa kansalaisten siirtämistä Kiinan Hubein provinssista takaisin kotimaahansa puolustusvoimien avustuksella. Lisäksi helmikuussa Shotsissa järjestettävä sijoitusfoorumi on peruttu ja se siirretään myöhempään ajankohtaan.

Koronavirustartuntoja on vahvistettu tähän menneessä yhteensä 24 maassa Kiinan ulkopuolella. Kiinan viranomaiset vahvistivat puolestaan aiemmin tänään 57 uutta kuolonuhria, joten yhteensä kuolemantapauksia on maassa nyt jo 361. Tartuntoja Kiinassa on vahvistettu yli 17 200.