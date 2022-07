Venäjä on nostanut 92 ukrainalaista asevoimien jäsentä kohtaan syytteet rikoksista ihmisyyttä vastaan – MTV seuraa sotaa

5.30: Venäjä on nostanut 92 ukrainalaista asevoimien jäsentä kohtaan syytteet rikoksista ihmisyyttä vastaan

Venäjä on nostanut syytteet 92 Ukrainan asevoimien jäsentä vastaan rikoksista ihmisyyttä vastaan, kertoo Reuters.

92 ukrainalaista komentajaa ja heidän alaisiaan vastaan on nostettu syytteet. Lisäksi 96 ihmistä, mukaan lukien 51 asevoimien komentajaa on julistettu etsintäkuulutetuksi.

23.36: Britannian tiedustelupalvelun johtajan mukaan Venäjän hyökkäys on hyytymässä

Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu M16:n johtaja Richard Moore arvioi, että Venäjän hyökkäys Ukrainassa on hyytymään päin.

Moore sanoo, että Venäjän on vaikeaa toimittaa jalkaväkeä sekä asemateriaalia Ukrainaan tulevien viikkojen aikana.

Mooren mukaan myös noin 400 Venäjän tiedustelu-upseeria on karkotettu eri puolilta Eurooppaa, joka on vaikeuttanut entisestään Venäjän toimia Ukrainassa. Mooren mukaan Venäjän vakoilukyky on puolittunut, mitä se aikaisemmin oli.