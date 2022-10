Venäjä on hätää kärsimässä Ukrainan sodassa, mutta se ei ole tae tulevasta, sanoo amerikkalainen huippuasiantuntija

– Monissa taisteluyksiköissä on sotilaita enää vain puolet niiden pääluvusta, paljon parempaa kalustoa on menetetty ja joukot venytetty äärimmilleen, Kofman kuvailee sotatilannetta.

– Riippumatta siitä, kuinka suuren joukon Venäjä saa mobilisoitua, on olemassa selvä yläraja sille, kuinka suurta joukkoa se kykenee Ukrainassa ylläpitämään, Kofman muistuttaa.

"Ydinaseen käytön riski kasvanut pitkällä aikavälillä"

– Johtopäätös, että sota jatkuu samalla tavalla kuin nyt, on yleensä väärä johtopäätös. – Olen itse asiassa hyvin huolissani lisääntyneestä itsetyytyväisyydestä ja Ukrainan voiton pitämisestä väistämättömänä, Kofman sanoo.

Venäjän asevoimien menestyminen sodassa odotuksia heikommin on tosiasia muttei mikään itseään toteuttava ennuste. Otetaan vaikka se liikekannallepano, joka saattaa ilmeisine puutteineenkin lisätä Venäjän kykyä käydä sotaa pidempään.

Entä ydinaseet ja niiden käytönriski? Kofmanin mukaan sanat pitää valita tarkoin. Jos todennäköisyys on esimerkiksi viisi prosenttia, se olisi monella muulla elämänalueella hyvinkin vähän, mutta ydinaseista puhuttaessa melko paljon.

Kofmanin mukaan aivan viime päivinä Venäjä on edennyt pisteeseen, josta ei ole ehkä paluuta. Liikekannallepanon lisäksi Venäjä julisti valheellisesti neljän Ukrainan alueen kuuluvan itselleen. Yhdessä nämä merkitsivät sitä, että Venäjän hallinto on nyt täysin sitoutunut sotaan ja että sen on hyvin hankala enää muuttaa sodalle asettamiaan minimitavoitteita.