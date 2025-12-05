Maailmankuulu arkkitehti Frank Gehry on kuollut 96-vuotiaana. Asiasta kertoo Kanadan Torontossa syntyneen arkkitehdin toimisto.
Kotonaan Santa Monicassa kuollut Gehry muistetaan muun muassa Espanjan Bilbaossa sijaitsevan Guggenheim-museon ja Los Angelesin Walt Disney -konserttitalon suunnittelijana.
Gehry sai arkkitehtuurin arvostetun Pritzker-palkinnon vuonna 1989. "Arkkitehtuurin Nobeliksikin" kutsuttua palkintoa on jaettu vuodesta 1979 lähtien.
Gehry nousi niin suureen suosioon, että hän esiintyi jopa Simpsonit-tv-sarjassa. Gehry kuitenkin luonnehti itseään vaatimattomasti vain rakennusten suunnittelijaksi.
– Teen yhteistyötä sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka kunnioittavat arkkitehtuurin taidetta, Gehry sanoi arkkitehdin elämäkerran kirjoittaneen Paul Goldbergerin mukaan vuonna 2014.