Eurojackpotin perjantain arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla 10 miljoonan euron potti matkasi Saksaan. Lahteen osui 569 615 euron porukkavoitto.

Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnan oikea rivi on 1, 4, 18, 22 ja 24. Tähtinumerot ovat 6 ja 10.



Saksaan osuneen päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kolme kappaletta 5+1-tuloksia, jolla voitti 569 615 euroa. Kaksi voitoista osui Saksaan ja yksi Suomeen, kertoo Veikkaus tiedotteessaan. Suomen voitto osui kahden osuuden porukkapeliin, jonka oli laatinut lahtelainen nettipelaaja.

5+0-tuloksia löytyi kahdeksan kappaletta, ja voittosumma kullakin osumalla oli 120 463 euroa. Voitoista viisi matkasi Saksaan, yksi Slovakiaan, yksi Norjaan ja yksi Suomeen. Suomen voitto osui nettipelaajalle Lappeenrantaan.



