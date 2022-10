Venäjä kaivautuu puolustusasemiin kaukana rintamalta – ex-komentajalta tyly arvio: "Onko ajatuksellisesti jo luovutettu?"

Ukrainalaisten operaatioturvallisuus on ollut viime aikoina korkealla, mikä tarkoittaa, että joukkojen liikkeistä on kerrottu julkisuuteen hyvin niukasti.

– On tietoja, että Venäjä linnoittaisi sitä [Hersonia] ja valmistautuisi kaupunkisodankäyntiin. Se on toisaalta mielenkiintoinen ajatus. Käynnissä on vetäytymisoperaatio ja on riski, että joukot voivat jäädä Dnepr-joen pohjoispuolelle loukkuun.