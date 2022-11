Vetäytyykö Venäjä vai odottaako Ukrainaa katala ansa? Ex-komentaja Lindberg: Venäjän ratkaistava iso kysymys

Venäjä itse on välillä sanonut evakuoivansa alueelta siviilejä, välillä taas lisäävänsä rintamalle uusia joukkoja. Evakuointi pitää todennäköisesti paikkansa, arvioi Lindberg.

– Putin otti juuri asiaan kantaa ja sanoi, että olisi syytä saada siviilit sieltä turvaan, mikä on häneltä kovinkin poikkeuksellinen lausunto sodan aikana. Jos Venäjällä presidentti näin sanoo, ennuste sille, että siviilien evakuointitoimenpiteitä tehdään on kovin todennäköinen.

Onko Venäjä valmis jäämään joen väärälle puolelle?

Venäjän joukkojen on seuraavaksi päätettävä, ovatko he valmiita taistelemaan Hersonin kaupungista loppuun asti.

Tällöin on olemassa riski, että heiltä katkaistaan pakotie Dnepr-joen yli.

– Iso kysymys on siinä, että mikä on se venäläisten joukko, joka sulkee kaupunkia ja pitää tavallaan takaovea kiinni – ja kuinka pitkään sillä riskillä, että he jäävät joen väärälle puolelle, Lindberg.