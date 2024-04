Venäjä häiritsee Baltiaa rajuin keinoin – saattaa kokeilla uudenlaista kiusaa Suomessakin

Baltiassa on nähty viime kuukausina useita tihutöitä, joita yhdistää epäily Venäjän osallisuudesta. Esimerkkejä on monia.

Viron suojelupoliisi Kapo on ottanut viime kuukausina kiinni kaikkiaan 10 ihmistä, joita epäillään ministerin ja journalistin autojen vandalisoinnista .

Venäjää epäillään virallisesti tai vihjaillen

Koulujen pommiuhkauksia analysoitiin Latvian perustuslain suojelusta vastaavan SAB-viraston vuosiraportissa. Raportin mukaan uhkaukset palvelevat Venäjän pyrkimyksiä, koska ne luovat mielikuvaa, että Latvia on puolustuskyvytön Venäjän kuritusta vastaan.

– Voimme lisätä vain sen, että tapaukseen osallistuneita voi luonnehtia vanhalla sanonnalla: Jos se näyttää ankalta, ui kuin ankka ja vaakkuu kuin ankka, se on luultavasti ankka, SAB kirjoittaa.

Sarts kertoo, että Venäjä rekrytoi ulkomailla tehtäviin tihutöihin ihmisiä, jotka ovat valmiita rikkomaan lakia korvausta vastaan. Monesti he ovat Sartsin mukaan pikkurikollisia. Uutta on asiantuntijan mukaan se, että rekrytointia tehdään erityisesti Telegram-sovelluksen kautta.

– Tarkoitus on levittää pelkoa ja epävakauden tunnetta, Sarts analysoi.

– Jos he oppivat, että tällä on määrätyn tasoinen vaikutus, he yrittävät samaa Suomessa. Näin oletan.