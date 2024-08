Metan uhkaraportti: Venäjä kohdistaa taas propagandaansa yhdysvaltalaisäänestäjiin – tällaista se on

Facebookin ja Instagramin omistavan Metan mukaan ei ole kuitenkaan täysin varmaa, miten hyvin vaikuttamisoperaatioissa on lopulta onnistuttu. Aiheesta uutisoi NBC News .

Meta kertoo uhkia käsittelevässä raportissaan yhtiön havainneen viisi propagandaoperaatiota kuluneen kolmen kuukauden aikana. Metan mukaan kampanjoita on tehty Yhdysvalloissa ja Vietnamissa sijaitsevien ryhmien toimesta. Yhtiö ei kuitenkaan kerro yksityiskohtia siitä, kuka on mahdollisesti ollut rahoittamassa kyseisiä operaatioita.

Kampanjoista viisi on ainakin osittain kohdistettu amerikkalaisiin tai englanninkielisiin käyttäjiin ja niissä on kritisoitu Ukrainan tukemista.

Jotkut propagandakampanjat on kohdistettu ukrainaa ja ranskaa puhuville käyttäjille. Meta ei ole suoraan kytkenyt kaikkia operaatioita Venäjän teoiksi, mutta toteaa kuitenkin, että yksi operaatio on saanut ohjeensa Kremlistä.

Yhdysvaltain tiedustelulähteet ovat jo aiemmin sanoneet, että Venäjän tämänhetkinen tavoite on panetella sellaisia tahoja, jotka kannattavat Ukrainan avustamista sodassa Venäjää vastaan. Kritiikin kohteeksi on joutunut mm. Yhdysvaltain presidenttikisan kärkinimi, demokraattien Kamala Harris. Toisaalta vaikuttamisyrityksissä on ajettu sellaisten ehdokkaiden etua, jotka haluavat vähentää Ukrainalle annettavaa tukea, kuten republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump.