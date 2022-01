"Venäjä ei ole koskaan hyökännyt minnekään" – Kremlin propagandassa painottuu agressiivinen länsi

Aggressiivinen länsi on kuitenkin viime aikoina painottunut Kremlin sanomassa.

– Venäjällä on melko kyseenalaistamaton näkemys, että Naton olemassaolon missio on heikentää Venäjää ja ehkä jopa hyökätä sen kimppuun joskus, Oivo kertoo.

"Lännen tarinaa" pohjataan historiaan

– Suomalaisesta näkökulmasta näyttää huvittavalta jatkuva tulkinta, että protestit Venäjällä, Kazakstanissa tai Valko-Venäjällä ovat lännen masinoimia juttuja. Siinä on kuitenkin tietynlainen johdonmukaisuus "lännen tarinan" kanssa, joka toimii tiettyyn yleisöön, Oivo kertoo.

Lännen salakavaluus perustellaan usein historialla, josta tehdään pitkälle vietyjä johtopäätöksiä esimerkiksi USA:n olemuksesta ja taipumuksista. Suosituin "ennakkotapaus" USA:n toiminnasta on Oivon mukaan Irakin sota, jonka aloittamista tukenut yhdysvaltalainen tiedustelutieto Irakin joukkotuhoaseista oli virheellistä.

– Varmasti kaikki ovat sitä mieltä, että nykypäivä on seurausta historiasta, mutta Venäjällä tehdään usein voimakkaita johtopäätöksiä, että ennen oli näin ja sen perusteella nytkin on näin.

Ensisijaisesti kohdeyleisö kotimaassa

– Ehkä lännessä halutaan kylvää ja ruokkia epäilyksen siementä, että onko se Venäjä välttämättä niin vaarallinen ja uhkaava kuin mitä pelätään. Se on melko sama viesti sitten kotiyleisölle.

Länsimaisten medioiden vastapainona Venäjällä toimivat valtion uutistoimisto Sputnik ja uutiskanava RT. Sputnikin ja RT:n haastateltavat ovat Oivon mukaan laaja ja hajanainen porukka, mutta erittäin voimakkaana yhdistävänä tekijänä on usein Yhdysvaltojen vastaisuus. Aggressiivinen Nato ja uhkaava länsi eivät länsiyleisölle uppoa kuitenkaan yhtä hyvin.

– Mutta kansainvälisesti on esimerkiksi ihmisiä Lähi-idässä, joita Naton mahdollinen hyökkäys saattaa hyvinkin puhutella.

Naton uhkaa vastaan voi toimia myös ennalta

Sotaharjoitukset ja armeijan läsnäolo mediassa ovat pitkään näyttäytyneet Venäjällä normaalimpina ja positiivisempina asioina kuin lännessä ajatellaan. Kun Ukrainan rajan läheisyydessä harjoitellaan, painotuksena on se, että joukot harjoittelevat Venäjän sisällä.

Venäjällä on hyvin voimakas käsitys siitä, ettei se ole koskaan hyökännyt mihinkään.

Kenelle Venäjä haluaa puhua?

– Lavrov oli jossakin määrin tyytyväisempi USA:n kuin Naton vastauksiin, mikä kertoo myös siitä, kenen kanssa he mieluummin neuvottelevat, Oivo arvioi.

– Sitä arvostetaan erittäin paljon, jos neuvottelukumppanilla on oma päätösvalta. Jos päätösvalta on jaettu neuvottelupöydän vastapuolella, voidaan nähdä, että on luovuttu jossain määrin suvereniteetista, jota sitten vähätellään, Oivo arvioi.