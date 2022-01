Lukashenka: Valko-Venäjä osallistuu sotaan, jos Venäjän kimppuun hyökätään

Aljaksandr Lukashenka lupasi tänään pitämässään televisioidussa puheessaan myös, että Valko-Venäjä on valmis ottamaan alueelleen "satojatuhansia" Venäjän sotilaita konfliktin sattuessa.

Venäjä Lukashenkan hallinnon tärkeä tukija

Venäjä on parin viime kuukauden aikana keskittänyt noin 100 000 sotilasta ja raskasta kalustoa Ukrainan rajojen tuntumaan. Viime viikkoina se on siirtänyt sotilaita myös Valko-Venäjälle, jossa niiden on virallisesti tarkoitus osallistua helmikuussa maiden yhteiseen sotaharjoitukseen.