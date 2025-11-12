EU tiukentaa viisumien myöntämistä venäläisille, ja Venäjä aikoo vastata tähän.
Venäjän kansalaisille ei enää jatkossa myönnetä useita maahantulokertoja sallivia monikertaviisumeita. Venäläisten on haettava uutta viisumia joka kerta, kun he matkustavat EU-alueelle.
Venäjä aikoo valtiollisen median mukaan vastata EU:n "epäystävällisiin" toimiin.
– Moskova valmistelee vastatoimia Euroopan unionin päätökselle kieltää venäläisiltä moninkertaiset Schengen-viisumit, kertoi Venäjän ulkoministerin sijainen Dmitri Ljubinski uutistoimisto Tassin mukaan.
Ljubinskin mukaan toistaiseksi ei ole tietoa, mitä vastatoimet tarkalleen pitävät sisällään.
– Kaikki epäystävälliset toimet saavat ansaitsemansa vastauksen. Analysoimme nyt rauhassa, mitä toimenpiteet tarkoittavat käytännössä ja rakennamme linjamme sen mukaan, kuinka syvälle EU:n viisumihulluus menee, Ljubinski kommentoi.