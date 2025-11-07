EU-komission mukaan uusilla rajoituksilla halutaan tarkkailla tiukemmin mahdollisiin hakijoihin liittyviä turvallisuusriskejä.
EU tiukentaa viisumien myöntämistä venäläisille, kertoo EU-komissio.
Venäjän kansalaisille ei enää jatkossa myönnetä useita maahantulokertoja sallivia monikertaviisumeita, vaan venäläisten on jatkossa haettava uutta viisumia joka kerta, kun he matkustavat EU-alueelle.
EU on jo aiemmin tiukentanut venäläisten maahanpääsyä unioniin. Uusilla rajoituksilla halutaan komission mukaan tarkkailla tiukemmin mahdollisiin hakijoihin liittyviä turvallisuusriskejä.
"Sabotaasiin, disinformaatioon ja droonihäirintään liittyvät riskit jatkuvassa kasvussa"
EU-komission varapuheenjohtajan, turvallisuudesta vastaavan suomalaiskomissaarin Henna Virkkusen mukaan Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa uhkaa vakavasti Euroopan turvallisuutta.
– Sabotaasiin, disinformaatioon ja droonihäirintään liittyvät riskit ovat jatkuvassa kasvussa, Virkkunen kommentoi tiedotteessa.
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tiedotteessa, että Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa on luonut vaarallisimman turvallisuustilanteen Euroopassa vuosikymmeniin.
– Kohtaamme maaperällämme ennennäkemätöntä droonihäirintää ja sabotaasia. Meillä on velvollisuus suojella kansalaisiamme, Kallas perusteli päätöstä.