Varusmies loukkaantui käsikranaatista harjoituksissa.
Karjalan prikaatin varusmies loukkaantui lauantaina käsikranaatin heittoharjoituksessa, kertoo Puolustusvoimat. Onnettomuus tapahtui aamupäivällä, kun käsikranaatin kahvasytytin laukesi varusmiehen kädessä taisteluvälinepaikalla.
Puolustusvoimien mukaan varusmies sai tilanteessa vammoja yläraajoihin. Hänet toimitettiin paikalta jatkohoitoon sairaalaan.
Onnettomuus tapahtui Pahkajärven harjoitusalueella Kymen jääkäripataljoonan erikoiskoulutusjakson taisteluampumaharjoituksessa.
Puolustusvoimat kertoo, että loukkaantuneen varusmiehen läheiset on tavoitettu ja että onnettomuuden syytä tutkitaan.
