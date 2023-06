Supo: Venäjän vakoilu jatkuu Suomessa aktiivisena, vaikka joukko vakoojia karkotetaan – "Tarve on lisääntynyt Nato-jäsenyyden myötä"

Luukkosen mukaan karkotuspäätös on vakava takaisku Venäjän henkilötiedustelulle Suomessa. Loppua se ei kuitenkaan tarkoita.

– Eihän se tietenkään koskaan pääty. Näitä (vakoojien) lukumääriä ei edelleenkään kommentoida julkisuudessa, mutta Venäjän vakoilua Suomea kohtaan varmasti jatkuu, ja periaatteessa tarve on lisääntynyt Nato-jäsenyyden myötä, Luukkonen sanoo.

Miksi vakoojat päätettiin karkottaa juuri nyt?

Jo aiemmin keväällä Supo kertoi, että viime vuoden aikana Supo sai pienennettyä Suomessa toimivien venäläisvakoojien määrän puoleen. Ulostulo oli poikkeuksellinen, sillä perinteisesti Supo on vaiennut vakoojien karkotuksista.

Suojelupoliisi ei ole suostunut kommentoimaan Suomessa toimivien vakoojien tarkkaa määrää. Viime vuosina Supo on puhunut yhteensä kymmenistä vakoojista.

Diplomaattipeite

– Suurlähetystöissä on totta kai myös niin sanottuja puhtaita diplomaatteja, mutta diplomaattipeite on taloudellinen ja sinänsä ulkomaantiedustelua tekeville helppo ja hyvä ratkaisu, koska se tarjoaa diplomaattisen koskemattomuuden. Eli vaikka Suomen lakia rikkoisi täällä Suomessa, he eivät henkilökohtaisesti joudu rikosvastuuseen, Luukkonen sanoo.