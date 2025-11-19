Kannatusmittauksessa ei ollut käänteitä, puolueet pysyvät samoissa asemissa.

SDP jatkaa suosituimpana eduskuntapuolueena 24,7 prosentin kannatuksella, käy ilmi Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta.

Pääministeripuolue kokoomusta suosi 18,3 prosenttia ja kolmantena tulevaa keskustaa 15,3 prosenttia vastaajista.

Neljäntenä olevan perussuomalaisten suosio näyttää elpyvän. Puolueen kannatus nousi 0,6 prosenttiyksikköä edellismittauksesta ja oli 13,4 prosenttia.

Kesäkuussa puolueen kannatus oli HS:n mittauksessa alimmillaan 10,0 prosenttia, minkä jälkeen se on kuukausi kuukaudelta parantanut gallup-tulostaan.

Oppositiopuolueista vasemmistoliiton kannatus oli tuoreessa mittauksessa 9,1 prosenttia ja vihreiden 8,5 prosenttia.

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, RKP:tä olisi äänestänyt 4,0 prosenttia ja kristillisdemokraatteja 3,1 prosenttia vastaajista.

Hallituspuolueiden yhteenlaskettu suosio on mittauksen mukaan tällä hetkellä 38,8 prosenttia eli hieman viime kuukausia parempi. Syyskuussa luku kävi 36,9 prosentissa.

Verianin toteuttamaan kannatusmittaukseen haastateltiin lähes 4 000:ta ihmistä internetpaneelissa loka–marraskuussa. Virhemarginaali on noin 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.