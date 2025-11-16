Seinäjoen Jalkapallokerho vahvistuu MTV Urheilun tietojen mukaan Joonas Kekaraisella.
20-vuotias keskikenttäpelaaja edusti kahden viime kauden ajan FC Interiä. Kekarainen iski hopeajoukkueessa viime liigakaudella kaksi maalia ja antoi yhden maaliin johtaneen syötön.
Kekarainen pelillinen vastuu jäi turkulaisseurassa lopulta odotuksiin nähden yllättävän vähiin. Kyseessä on silti yhä nuorehko ja suurehkon potentiaalin omaava pelimies, joten seinäjokelaisseura onnistui hankkimaan kiintoisan nimen riveihinsä. Tiettävästi pelintekijän perässä oli useita muitakin seuroja.
Ennen Turkuun siirtoaan 188-senttinen Kekarainen säväytti Käpylän Pallon riveissä tarkoilla syötöillään ja terävällä pelisilmällään.
MTV Urheilu uutisoi taannoin myös Turun Palloseuran timantin Aapo Boströmin siirtyvän SJK:n miehistöön. Stevie Grieven suojatit olivat viime kauden positivisimpia yllättäjiä sarjassa. Ryhmä sijoittui Veikkausliigassa neljänneksi.