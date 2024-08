Veikkausliigaseuran tähtipelaaja siirtymässä ulkomaan kentille – toiseen suuntaan ”kelpo” korvaus

Seurat ovat tiettävästi hyvin lähellä sopimusta. Ruotsalaisseura on tällä hetkellä Allsvenskanin sarjataulukossa kuudennella sijalla.

25-vuotias Stavitski on viimeistellyt sinimustien paidassa liigakaudella 19 ottelussa viisi maalia ja antanut kolme maaliin johtanutta syöttöä. Hän on pelannut urallaan aiemmin ulkomaan kentillä Ranskassa, Hollannissa ja Kroatiassa. Interin lisäksi Stavitski on edustanut kotimaan liigakartalla aiemmin Rovaniemen Palloseuraa.