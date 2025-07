Perinteikäs menestysseura Ilves-tähden perässä – ratkaisuja odotetaan piakkoin

Oiva Jukkola on MTV Urheilun tietojen mukaan vahvasti ehdolla itävaltalaisen suurseuran Rapid Wienin riveihin.

Tiettävästi Jukkolan edustaja ja Rapid Wien ovat käyneet jo alustavia keskusteluita, mutta tilanne sopimuksen suhteen on vielä kauttaaltaan auki. Siirto olisi laitapelaajalle iso askel hänen urallaan.

Viime kaudella jalkapallon Veikkausliigassa läpimurtonsa tehnyt Jukkola on jatkanut kuluvalla kaudella vahvoja peliesityksiään tamperelaisten paidassa. 23-vuotias pirkkalalaislähtöinen pelimies oli Pikkuhuuhkajien mukana taannoin myös Slovakian EM-kisoissa, mutta hänen vastuunsa lopputurnauksessa Mika Lehkosuon alaisuudessa jäi lopulta minimaaliseksi.

Jukkola on pelityyliltään suoraviivainen fysiikkahirmu, joka on parhaimmillaan laitapelaajana tai pykälää ylempänä laiturin roolissa. Molemmilla laidoilla viihtyvä Ilves-tähti on viimeistellyt kuluvalla kaudella liigassa kolme maalia ja antanut kaksi maaliin johtanutta syöttöä. Jukkola on mielenkiintoinen pelaaja lähitulevaisuudessa mahdollisesti Huuhkajienkin näkövinkkelistä. Kehityspotentiaalia Jukkolalla riittää yhä rutkasti.