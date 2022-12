HJK:ssa kuohuu! MTV Urheilun tiedot: Simo Valakarille tarjottu sopimusta

MTV Urheilun tietojen mukaan HJK on tehnyt sopimustarjouksen Simo Valakarille, joka on valmentanut Kuopion Palloseuraa vuodesta 2020 lähtien. Hänen lisäkseen HJK on edennyt pitkälle toisen, nimeämättömän valmentajan kanssa potentiaalisesta valmentajapestistä.