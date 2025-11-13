Vesa Vasara on MTV Urheilun tietojen mukaan yksi kärkikandidaateista Ruotsin pääsarjasta viime kauden päätteeksi pudonneen Östers IF:n uudeksi päävalmentajaksi.
Österin luotsiksi on MTV Urheilun tietojen mukaan ehdolla vielä kolme nimeä, joista yksi on hienoa työtä päättyneellä Veikkausliiga-kaudella FC Interin peräsimessä tehnyt Vasara. Vasara johdatti turkulaisseuran komeasti hopealle - ja siten eurokentille ensi kaudeksi.
Perinteikäs länsinaapurilaisseura on tiettävästi osoittanut 49-vuotiasta Vasaraa kohtaan kiinnostusta jo kesällä. Seurajohto oli erityisen vakuuttunut Interin modernista, pelaajia kehittävästä pelitavasta.
Interin kanssa kesällä jatkosopimuksen solmineella Vasaralla on MTV Urheilun tietojen mukaan nykyisessä sopimuksessaan kirjattuna ulkomaanpykälä, joten sikäli siirrolle ei olisi varsinaista estettä.
Suomalaisten jalkapallovalmentajien maine on tuntuvassa myötätuulessa Ruotsissa - kiitos Allsvenskanissa Djurgårdenin päävalmentajana toimivan Jani Honkavaaran ja Kalmarin ensi kaudeksi pääsarjaan nostaneen Toni Koskelan.
Östers IF:n kiinnostuksesta Vasaraa kohtaan kertoi ensimmäisenä paikallislehti Smålandsposten.