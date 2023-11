SM-liigassa syksyn armottomin painepeli – tappio ei vaihtoehto: "Se näyttää jo sitten niin huonolta"

Lahden Pelicansin ympärillä on viitteitä siitä, että päävalmentaja Tommi Niemelän asema on totisesti vaakalaudalla umpisurkean alkukauden jäljiltä. Perjantaina pelattava SaiPa-kotiottelu on tässä mielessä huipputärkeä, MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen linjaa.