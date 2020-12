Veijo Baltzar kiistää kaikki syytteet ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista – puolustuksen mukaan nuoret naiset halusivat itse Baltzarin luo: "On asuttu kodinomaisissa olosuhteissa"

Oikeudenkäynnin pääkäsittely Baltzaria vastaan alkoi tänä aamuna Helsingin käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynti on kokonaan salainen, koska kyse on asianomistajiin liittyvistä arkaluonteisista asioista.

– Kysymys on ollut teatteri- ja kulttuuritoiminnasta, jota on tehty useiden henkilöiden kanssa. Osa tässä toiminnassa mukana olleista oli tiiviimmin mukana ja osa asui Baltzarin kanssa samoissa asunnoissa, Baltzarin asianajaja Jussi Sarvikivi sanoi oikeuden tauolla.

– Siellä on tehty projekteja erilaisiin kulttuuri- ja teatteritoimintoihin liittyen. On asuttu kommuunimaisissa olosuhteissa, ja syyttäjän mukaan siinä ollut on kyse lahkomaisesta toiminnasta, Sarvikivi kertoi.