Järkyttävistä rikoksista epäilty Veijo Baltzar on ollut poliisin mukaan yhteistyöhaluinen: "Hän on auliisti kertonut oman näkemyksensä tapahtumista"

Eroavat näkemykset

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela kertoo STT:lle, että uhreja on peloteltu ja heidän riippuvaista asemaansa ja turvatonta tilaansa on käytetty hyväksi.

– Epäillään, että asianomistajat on värvätty toimintaan, heitä on majoitettu ja heidät on otettu määräysvaltaan. Kolmas elementti, mikä ihmiskauppaan liittyy, on teon tarkoitus. Tässä epäillään, että teon tarkoitus on ollut osan asianomistajien kohdalla saattaa nämä seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ja sitten pakkotyöhön ja myös ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin, Asmundela sanoo.