Hovilta tuomio Veijo Baltzarin ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä

Syytteet hylättiin käräjäoikeudessa vuonna 2022.

Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarin, 82, ihmiskauppa- ja seksuaalirikossyytteistä.

Käräjäoikeus hylkäsi helmikuussa 2022 kaikki syytteet jutussa. Baltzar kiistää edelleen kaikki syytteet.

Syyttäjä on vaatinut hovissa Baltzarille vähintään kymmenen vuoden vankeusrangaistusta.

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä sanoi tammikuussa 2024 STT:lle, että syyttäjän keskeiset väitteet ja vaatimukset ovat pysyneet muuttumattomina.

– On luotu kulttimaiset ihmisarvoa loukkaavat olosuhteet. Vaikka teatterissa jokin olisi hyväksyttävää ohjaajan käytöstä, mutta kun se viedään kotiin, tilanne on toinen. On käytetty sekä seksuaalisesti hyväksi että teetetty pakkotyön omaisesti töitä.

Puolustus: Kommuunimaista asumista

Syytteet koskevat noin 15 vuoden aikaväliä vuodesta 2004 vuoteen 2019. Epäiltyjen rikosten seitsemän uhria olivat tapahtuma-aikaan 15–36-vuotiaita.

Syyttäjän mukaan Baltzar houkutteli tyttöjä ja nuoria naisia asumaan kanssaan ja kontrolloi heidän elämäänsä.

Baltzarin syytetään käyttäneen hyväkseen asianomistajien riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa ja ottaneen nämä määräysvaltaansa. Baltzaria syytetään myös useista raiskauksista.

Puolustuksen mukaan toiminnassa on ollut kyse tiiviistä teatteri- ja kulttuuriyhteisöstä. Osa ihmisistä on Baltzarin asianajajan Jussi Sarvikiven mukaan asunut Baltzarin kanssa samoissa asunnoissa kommuunimaisesti.

– Kyse ei ole ollut sen enempää kultista kuin lahkostakaan, Sarvikivi sanoi.

Hovioikeuden pääkäsittely käytiin suljetuin ovin. Myös oikeudenkäyntiasiakirjat on pääosin salattu.

