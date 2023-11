Veijo Baltzarin syytökset ihmiskaupasta hovioikeudessa – syyttäjät: Teatteriyhteisö toimi kuin kultti

Erikoissyyttäjä Mikko Sipilä kertoi STT:lle, että syyttäjät vaativat Baltzarille hovioikeudessa kymmenen vuoden vankeustuomiota. Rangaistusvaatimus on sama kuin käräjäoikeudessa. Sipilän mukaan myös rikosnimikkeet ja syytteiden määrä ovat samat kuin käräjäkäsittelyssä.

Maanantaina hovioikeudessa järjestettiin valmisteluistunto. Varsinainen pääkäsittely alkaa tammikuussa, ja sen on määrä kestää juhannusviikolle asti.

Kuten käräjäoikeudessa myös hovissa pääkäsittely on todennäköisesti kokonaan salattu asianomistajien yksityisyyden suojelemiseksi. Oikeudenkäyntiasiakirjat, kuten osapuolten hovivalitukset, on jo määrätty salaisiksi.

Syyttäjät: Teatteriyhteisö toimi kultin tavoin

Syyttäjien keskeisiä väitteitä on, että Baltzarin teatteriyhteisö oli toiminut kultin tavoin. Heidän mukaansa Baltzar oli houkutellut tyttöjä ja nuoria naisia asumaan kanssaan ja kontrolloinut heidän elämäänsä.

Käräjäoikeus: Ei lahkomaisia olosuhteita

– Asiantuntijoiden kertomusten taikka lausuntojen perusteella ei ole suoraan voitu todeta, ovatko vastaaja ja asianomistajat eläneet pahamaineisessa kultissa taikka lahkonomaisissa olosuhteissa. Kun huomioon on otettu se, mitä asiassa on tullut näytetyksi teonkuvauksen mukaisista rajoituksista, sääntelystä, kontrolloinnista, eristämisestä ja väkivallasta, käräjäoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että kyse olisi ollut lahkonomaisista olosuhteista taikka pahamaineisesta kultista, käräjäoikeus sanoi.