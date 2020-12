Rikoksista syytetyn Veijo Baltzarin puolustus vetosi "mustalaiskulttuuriin" – syyttäjä: "Tuollaisesta kulttuurista en ole aiemmin kuullut"

– Seksuaalirikoksia en voi avata kuin otsikkotasolla, siellä on törkeitä raiskauksia, raiskauksia ja hyväksikäyttöjä. (Ihmiskauppasyytteissä) on meidän käsityksen mukaan kyse siitä, että henkilöitä on houkuteltu tällaisiin lahkomaisiin olosuhteisiin, joissa heitä on painostettu erilaisiin tekoihin, Sipilä sanoi.