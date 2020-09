Raakaa lihaa, vetisiä makaroneja, multaista salaattia: Lukiolainen avautui surkeasta kouluruoasta Vantaalla – söisitkö sinä tätä?

Raakaa lihaa, multaista salaattia ja vedessä lilluvaa, ylikeitettyä makaronia. Muun muassa tällaista ruokaa on nuorten mukaan ollut tarjolla koululounailla Vantaalla.

Viimeksi ruuan tasosta on suivaantunut Vaskivuoren koulun abiturientti Topias Rinne. Hän nosti asian esiin Facebook-sivuillaan.

– Kolmen viime viikon aikana olen nähnyt koulun ruokalassa muun muassa raakaa lihaa, luun paloja lihan joukossa ja ylikeitettyä makaronia, jossa on ollut keitinvettä mukana; se on ollut melkein puuromaista. Eilen meillä oli kalapuikkoja, jotka olivat ensimmäisellä ruokailuvuorolla ihan kuvia. Myöhemmät ruokailijat taas valittivat, että ne olivat ihan vetisiä. Joillakuilla tuli niistä myös vatsavaivoja, Rinne kertoo.

”Miten on mahdollista, että tällaista ruokaa tarjotaan koululaisille?”

Hän myös korostaa sitä, että ilmainen kouluruoka on hänestä hieno asia ja monelle vähävaraiselle ehkä jopa päivän ainoa lämmin ruoka. Ruuan huono laatu kuitenkin harmittaa.

– Itse lukiolaisena en pysty ymmärtämään, miten on edes mahdollista, että vantaalaisissa kouluissa tarjotaan tällaista ruokaa. Eikö Vantaan päättäjiä muka oikeasti kiinnosta opiskelijoiden ja oppilaiden hyvinvointi?

Rinteen mukaan kouluruuan taso on pudonnut parin viime vuoden aikana.

Myös ruuan riittävyydestä noussut huoli

Koululaisten vanhemmissa on herättänyt huolta Vantaalla myös kouluruuan riittävyys. Helsingin Sanomien haastattelemanHenna Forstenin mukaan ruoka ei ole aina riittänyt viimeisinä syömään meneville yhdeksäsluokkalaisille ja heille on tarjottu eri ruokaa kuin listalla on luvattu.