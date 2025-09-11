Jyväskylän Laajavuoressa lokakuussa 2024 tapahtuneen pururatahyökkäyksen tekijä on saatu kiinni ja vangittua, tiedottaa poliisi.

Aiemmin poissaolevana vangittu epäilty on tällä viikolla luovutettu ulkomailta Suomeen.

Teko tapahtui 22. lokakuuta vuonna 2024 Killerin ja Laajavuoren välisellä pururadalla Kortemäen asuinalueen lähettyvillä.

Tummiin pukeutunut mies hyökkäsi yllättäen takaapäin lenkillä olleen naisen päälle ja sai kaadettua hänet maahan. Lenkkeilijä huusi ja rimpuili, jolloin tekijä poistui paikalta metsään.

Nainen selvisi tilanteesta ilman vakavia vammoja. Poliisi löysi myöhemmin epäillyn poistumisreitiltä vaatteita ja teräaseen. Teräasetta ei käytetty hyökkäyksessä, mutta se oli ollut tekijällä mukana.

Poliisi ei tavoittanut epäiltyä heti teon jälkeen vaan hänen henkilöllisyytensä selvisi tutkinnassa myöhemmin. Tekijä oli tuolloin jo poistunut maasta ja hänet etsintäkuulutettiin.

Tekijän olinpaikka ulkomailla selvisi ja tällä viikolla hänet luovutettiin kohdemaasta Suomeen esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten.

Keski-Suomen käräjäoikeus on tänään vanginnut 22-vuotiaan ulkomailla asuvan miehen epäiltynä törkeään henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluusta sekä pahoinpitelystä.

Käräjäoikeus vangitsi hänet poissaolevana jo aiemmin joulukuussa 2024.